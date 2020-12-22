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22 декабря 2020, 19:53 6

Львовский областной совет принял бюджет на 2021 год - что известно

22 декабря 2020, 19:53 6
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Фото: suspilne
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Сегодня, 22 декабря Львовский областной совет принял бюджет области на следующий 2021 год.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

За основной финансовый документ области проголосовал 71 депутат.

Прогнозируемый объем бюджета Львовщины составляет 5 млрд 134 млн. грн. Предполагается, что в структуре доходов 61% будут составлять налоги и сборы, 39% - дотации и субвенции.

Мы избежали предложений и в том числе рекомендаций Министерства финансов. Они рекомендовали заложить нам процент налога на доходы физических лиц на уровне 26% от всего бюджета. Если вам известно, мы заложили на уровне 16,5% и считаем эту цифру рискованной", - рассказал журналистам глава бюджетной комиссии Владимир Квурт.

Депутаты областного совета также предусмотрели выплаты медикам из резерва областного бюджета, работающим с больными COVID-19, они получат двойной оклад.

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Также депутаты заложили финансирование 12 целевых программ в области, в частности, программы повышения энергоэффективности на 2021 - 2023 годы, программы содействия развитию информационного пространства, гражданской защиты, охраны окружающей среды, программы по международному и трансграничному сотрудничеству, а также европейской интеграции.

В первые месяцы 2021 года облсовет планирует утвердить еще около 10 новых целевых программ региона.

Напомним, в четверг Харьковский облсовет рассмотрит бюджет области на 2021 год.

Львовщина облсовет депутаты бюджет финансирование
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