Львовский областной совет принял бюджет на 2021 год - что известно

Депутаты предусмотрели выплаты медикам из резерва областного бюджета

Депутаты предусмотрели выплаты медикам из резерва областного бюджета

Фото: suspilne

Сегодня, 22 декабря Львовский областной совет принял бюджет области на следующий 2021 год.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

За основной финансовый документ области проголосовал 71 депутат.

Прогнозируемый объем бюджета Львовщины составляет 5 млрд 134 млн. грн. Предполагается, что в структуре доходов 61% будут составлять налоги и сборы, 39% - дотации и субвенции.

Мы избежали предложений и в том числе рекомендаций Министерства финансов. Они рекомендовали заложить нам процент налога на доходы физических лиц на уровне 26% от всего бюджета. Если вам известно, мы заложили на уровне 16,5% и считаем эту цифру рискованной", - рассказал журналистам глава бюджетной комиссии Владимир Квурт.

Депутаты областного совета также предусмотрели выплаты медикам из резерва областного бюджета, работающим с больными COVID-19, они получат двойной оклад.

Также депутаты заложили финансирование 12 целевых программ в области, в частности, программы повышения энергоэффективности на 2021 - 2023 годы, программы содействия развитию информационного пространства, гражданской защиты, охраны окружающей среды, программы по международному и трансграничному сотрудничеству, а также европейской интеграции.

В первые месяцы 2021 года облсовет планирует утвердить еще около 10 новых целевых программ региона.

Напомним, в четверг Харьковский облсовет рассмотрит бюджет области на 2021 год.