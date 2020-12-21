Запорожский облсовет: Боговин анонсировал приезд президента

Об этом чиновник сказал в разговоре с "неизвестными людьми в камуфляже", которые находятся в областном совете

Об этом чиновник сказал в разговоре с "неизвестными людьми в камуфляже", которые находятся в областном совете

Фото: скриншот с видео Panoktikon

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Panoptikon.

О вероятном визите Зеленского Боговин сказал, отвечая на вопрос "атовцев", которые находятся в сессионном зале Запорожского облсовета.

На видео к Боговину обращаются с просьбой "обратиться к президенту, губернатору, принять меры". "Не хотим, чтобы бюджет Запорожской области пилился и отправлялся на патроны в "ДНР", - говорят Боговину.

Ребята, на сегодня один легитимный председатель областного совета. Это я – Виталий Боговин. А все остальные, самозванцы, которые здесь голосовали нелегитимно, что-то здесь, какие-то протоколы заполняли. И я лично от себя говорю, что ЗНР здесь не будет. Я до последнего буду стоять. На этих рубежах. Губернатор, к сожалению, не смог прийти. Потому что только сегодня заступил на работу. И есть такая новость, что в четверг у нас здесь, в Запорожье, будет президент Владимир Александрович Зеленский.

Боговин заверил собеседников, что президент "знает, что творится", и поэтому "сегодня не за что переживать".

Не могу сказать, будет ли сессия или не будет. Она у нас запланирована. Убежден, мы будем ее проводить. Когда он приедет, мы донесем ему всю информацию, от вас, от себя. Скажу заблаговременно, он знает, что творится. И поэтому сегодня был запланирован визит... Так что будет на территории, все ему расскажете. Мы с губернатором только что были на совещании. Были там силовики. Могу вас заверить, что вам сегодня не за что переживать.

По словам Боговина, "мы не дадим российским силам ни создать здесь ЗНР, ни занять основную массу мест в этом совете. Здесь будет проукраинская сила. Будем отстаивать наши интересы до самого конца".

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса и в Запорожском облсовете находятся люди в камуфляжной форме.