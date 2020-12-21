16:30  21 грудня
Голова Сумської облдержадміністрації захворів на коронавірус
17:07  21 грудня
В Україні сьогодні розпочинає роботу місія МВФ - Зеленський
17:54  21 грудня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших воїнів: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
UA | RU
UA | RU
21 грудня 2020, 18:52 541

В Раді зареєстрували законопроєкт про скасування штрафів за недотримання мовного закону в сфері обслуговування

21 грудня 2020, 18:52 541
Читайте также на русском языке
Законопроект зареєструвала група авторів від "Слуги народу"
Законопроект зареєструвала група авторів від "Слуги народу"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Законопроект про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення зареєстрували сьогодні 28 нардепів з ініціативи Максима Бужанського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної ради.

Текст законопроєкту поки не опублікований, але суть його описує в своєму Telegram-каналі нардеп Бужанський.

Я не хочу нічого змінювати по частинах у самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків, - написав Бужанський.

На це вже відреагував нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович, який у своєму Facebook зауважив, що ідея його полягає в тому, щоб зробити порушення закону про мову безкарним.

Їхня ідея проста як двері – хай в законі про мову буде написано що завгодно. Головне, щоб будь-який українофоб міг цей закон порушувати абсолютно безкарно, - пише В'ятрович.

"Слуги народу" вирішили піти в "послєдній і рєшитєльний бой" проти закону про державну мову - зареєстрували в...

Posted by Volodymyr Viatrovych on Monday, December 21, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову і стало відомо, які штрафи накладатимуть за порушення мовного закону.

нардепи законопроєкт Володимир В'ятрович мова Максим Бужанський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Разумков пояснив, чому українці найбільше не довіряють Верховній Раді
21 грудня 2020, 10:22
Нардеп від "Слуги народу" під час засідання Ради бронював готель у Домінікані, - ЗМІ
15 грудня 2020, 17:51
Мовний омбудсмен пояснив, яких сфер торкнеться перехід на українську мову з 16 грудня
15 грудня 2020, 16:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу
Бардак в облраді: Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Віктор Глеба
Всі блоги »