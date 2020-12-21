В Раді зареєстрували законопроєкт про скасування штрафів за недотримання мовного закону в сфері обслуговування

Законопроект зареєструвала група авторів від "Слуги народу"

Законопроект зареєструвала група авторів від "Слуги народу"

Фото з відкритих джерел

Законопроект про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення зареєстрували сьогодні 28 нардепів з ініціативи Максима Бужанського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної ради.

Текст законопроєкту поки не опублікований, але суть його описує в своєму Telegram-каналі нардеп Бужанський.

Я не хочу нічого змінювати по частинах у самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків, - написав Бужанський.

На це вже відреагував нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович, який у своєму Facebook зауважив, що ідея його полягає в тому, щоб зробити порушення закону про мову безкарним.

Їхня ідея проста як двері – хай в законі про мову буде написано що завгодно. Головне, щоб будь-який українофоб міг цей закон порушувати абсолютно безкарно, - пише В'ятрович.

"Слуги народу" вирішили піти в "послєдній і рєшитєльний бой" проти закону про державну мову - зареєстрували в... Posted by Volodymyr Viatrovych on Monday, December 21, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову і стало відомо, які штрафи накладатимуть за порушення мовного закону.