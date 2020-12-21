В Раде зарегистрировали законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового закона в сфере обслуживания

Законопроект зарегистрировала группа авторов от "Слуги народа"

Законопроект зарегистрировала группа авторов от "Слуги народа"

Фото из открытых источников

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно отмены меры реагирования в сфере обслуживания населения зарегистрировали сегодня 28 нардепов по инициативе Максима Бужанского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной рады.

Текст законопроекта пока не опубликован, но суть его описывает в своем Telegram-канале нардеп Бужанский.

Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков, - написал Бужанский.

На это уже отреагировал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, который в своём Facebook отметил, что идея его заключается в том, чтобы сделать нарушение закона о языке безнаказанным.

Их идея проста как двери – пусть в законе о языке будет написано что угодно. Главное, чтобы любой украинофоб мог этот закон нарушать абсолютно безнаказанно, - пишет Вятрович.

"Слуги народу" вирішили піти в "послєдній і рєшитєльний бой" проти закону про державну мову - зареєстрували в... Posted by Volodymyr Viatrovych on Monday, December 21, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык и стало известно, какие штрафы налагать за нарушение языкового закона.