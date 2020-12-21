16:30  21 декабря
Глава Сумской облгосадминистрации заболел коронавирусом
17:07  21 декабря
В Украине сегодня начинает работу миссия МВФ - Зеленский
17:54  21 декабря
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших воинов: ВСУ открыли огонь в ответ
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2020, 18:52 537

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового закона в сфере обслуживания

21 декабря 2020, 18:52 537
Читайте також українською мовою
Законопроект зарегистрировала группа авторов от "Слуги народа"
Законопроект зарегистрировала группа авторов от "Слуги народа"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно отмены меры реагирования в сфере обслуживания населения зарегистрировали сегодня 28 нардепов по инициативе Максима Бужанского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной рады.

Текст законопроекта пока не опубликован, но суть его описывает в своем Telegram-канале нардеп Бужанский.

Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков, - написал Бужанский.

На это уже отреагировал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, который в своём Facebook отметил, что идея его заключается в том, чтобы сделать нарушение закона о языке безнаказанным.

Их идея проста как двери – пусть в законе о языке будет написано что угодно. Главное, чтобы любой украинофоб мог этот закон нарушать абсолютно безнаказанно, - пишет Вятрович.

"Слуги народу" вирішили піти в "послєдній і рєшитєльний бой" проти закону про державну мову - зареєстрували в...

Posted by Volodymyr Viatrovych on Monday, December 21, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык и стало известно, какие штрафы налагать за нарушение языкового закона.

нардепы законопроект Владимир Вятрович язык Максим Бужанский
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Разумков объяснил, почему украинцы больше всего не доверяют Верховной Раде
21 декабря 2020, 10:22
Нардеп от "Слуги народа" во время заседания Рады бронировал отель в Доминикане, - СМИ
15 декабря 2020, 17:51
Языковой омбудсмен объяснил, каких сфер коснется переход на украинский язык с 16 декабря
15 декабря 2020, 16:24
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Все блоги »