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21 грудня 2020, 10:22 9

Разумков пояснив, чому українці найбільше не довіряють Верховній Раді

21 грудня 2020, 10:22 9
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За його словами, всі помилки парламенту видно одразу
За його словами, всі помилки парламенту видно одразу
Фото: УНІАН
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Рівень довіри українців до Верховної Ради нижчий, ніж до президента та уряду, бо парламент "як на долоні", і всі помилки видно одразу.

Як пише RegioNews, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24".

"Парламенту в цьому плані найважче. Ми мов на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, й того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету міністрів. Якщо щось хороше відбувається — це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, зокрема й скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого", — розповів він.

Також Разумков подякував українцям за довіру особисто до нього.

"Що стосується мого рейтингу — думаю, що мені буде некоректно щось коментувати. Хотілося б висловити подяку людям за довіру. Сподіваюся, вони не будуть в мені розчаровуватися", — сказав спікер.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів, які ініціативи введе для боротьби з "кнопкодавством" у Раді.

Україна нардепи Верховна Рада скандал парламент
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