Разумков пояснив, чому українці найбільше не довіряють Верховній Раді
Рівень довіри українців до Верховної Ради нижчий, ніж до президента та уряду, бо парламент "як на долоні", і всі помилки видно одразу.
Як пише RegioNews, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24".
"Парламенту в цьому плані найважче. Ми мов на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, й того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету міністрів. Якщо щось хороше відбувається — це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, зокрема й скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого", — розповів він.
Також Разумков подякував українцям за довіру особисто до нього.
"Що стосується мого рейтингу — думаю, що мені буде некоректно щось коментувати. Хотілося б висловити подяку людям за довіру. Сподіваюся, вони не будуть в мені розчаровуватися", — сказав спікер.
Нагадаємо, раніше Разумков розповів, які ініціативи введе для боротьби з "кнопкодавством" у Раді.