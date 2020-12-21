Разумков пояснив, чому українці найбільше не довіряють Верховній Раді

Як пише RegioNews, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24".

"Парламенту в цьому плані найважче. Ми мов на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, й того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету міністрів. Якщо щось хороше відбувається — це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, зокрема й скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого", — розповів він.