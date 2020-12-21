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21 грудня 2020, 12:48 273

Депутати обрали ще двох заступників голови Черкаської облради

21 грудня 2020, 12:48 273
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Раніше першим заступником Анатолія Підгорного був обраний експолітв’язень Роман Сущенко
Раніше першим заступником Анатолія Підгорного був обраний експолітв’язень Роман Сущенко
Фото: zmi.ck.ua
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Сьогодні, 21 грудня, під час сесії депутати проголосували за призначення двох заступників голови Черкаської облради.

Про це повідомляє місцеве видання Zmi.ck.ua, передає RegioNews.

Заступниками голови обласної ради стали два депутати: Сергій Лісовий від партії "Слуга народу", його кандидатуру підтримали 49 депутатів обласної ради.

А також Володимир Доманський від партії "Опозиційна платформа — За життя, за нього проголосували 45 депутатів.

За словами голови обласної ради Анатолія Підгорного, обрання заступників стало компромісним кроко, спрямованим на те, щоб були прийняті всі важливі рішення.

Це додає впевненості, що бюджет області буде прийнятий вчасно. І щоб головний фінансовий документ, за яким житиме Черкащина, був збалансований і статті доходів відповідали статтям витрат. Орієнтовно сесія, на якій депутати розглядатимуть проєкт бюджету, відбудеться у четвер", - сказав Підгорний.

Нагадаємо, 17 грудня "Слуга народу” та "За майбутнє” зірвали сесію Черкаської облради.

4 грудня Анатолія Підгорного обрали головою облради Черкащини.

Черкаси заступник облрада Черкаська область голосування голова
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