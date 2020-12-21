Депутаты избрали еще двух заместителей главы Черкасского облсовета

Ранее первым заместителем Анатолия Подгорного был избран экс-политзаключенный Роман Сущенко

Ранее первым заместителем Анатолия Подгорного был избран экс-политзаключенный Роман Сущенко

Фото: zmi.ck.ua

Сегодня, 21 декабря, во время сессии депутаты проголосовали за назначение двух заместителей председателя Черкасского облсовета.

Об этом сообщает местное издание Zmi.ck.ua, передает RegioNews.

Заместителями главы областного совета стали два депутата: Сергей Лисовый от партии "Слуга народа", его кандидатуру поддержали 49 депутатов областного совета, а также Владимир Доманский от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь, за него проголосовали 45 депутатов.

По словам председателя областного совета Анатолия Подгорного, избрание заместителей стало компромиссным шагом, направленным на то, чтобы были приняты все важные решения.

Это добавляет уверенности, что бюджет области будет принят вовремя. И чтобы главный финансовый документ, по которому будет жить Черкасская область, был сбалансирован и статьи доходов отвечали статьям расходов. Ориентировочно сессия, на которой депутаты рассмотрят проект бюджета, состоится в четверг", - сказал Подгорный.

Напомним, 17 декабря "Слуга народа" и "За будущее" сорвали сессию Черкасского облсовета.

4 декабря Анатолия Подгорного избрали председателем облсовета Черкащины.