Разумков розповів, які ініціативи введе для боротьби з "кнопкодавством" у Раді

Оновлення системи голосування "Рада" поки не планують - дорого

Оновлення системи голосування "Рада" поки не планують - дорого

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У Верховній Раді України планують встановити додаткові камери, зменшити можливість для "голосування зі зручних позицій", а також створити більш жорсткий закон, який би регламентував не персональне голосування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву голови ВР Дмитра Разумкова в ефірі одного із телеканалів.

"Я збирав нараду з керівниками депутатських фракцій та груп. Вони звернулися з деякими пропозиціями. Це їх ініціатива була - провести засідання. Ми вийшли зі спільною позицією: ми поставимо додаткові камери в залі; ми зменшимо можливість звідки можна буде голосувати з "дуже зручних" для таких позицій; ми звернулися до профільного комітету, й апарат (Ради - ред.) долучиться до цього процесу, написати більш жорсткий закон, який би регламентував наслідки неперсонального голосування. З одного боку - кримінальна відповідальність, з іншого - фінансова. Як показує практика, депутати також переживають за свої заробітні платні", - зазначив Разумков.

Спікер Парламенту наголосив, що у Раді IХ скликання "кнопкодавство" набагато менш розповсюджене, аніж то було в попередніх скликаннях.

"Раніше це була практика, сьогодні - виняток. Але якщо виняток з’являється, то з ним треба боротися, щоб він не став практикою. Є один варіант, який дозволив би нам піти від "кнопкодавства". Це встановити нову систему "Рада", яка працювала на біометричній базі, FaceID або відбиток долоні. Вона досить коштовна. Вона коштує 250-300 мільйонів. Сьогодні, в умовах ковіду, якби ми заклали ці кошти, то так же б прийшли медики й вчителі й сказали: "Ну як вам не соромно?". Поки ми відіграємо це на законодавчому рівні", - підсумував Разумков.

Раніше повідомлялось, що Разумков доручив комітету з питань Регламенту розробити до 15 січня зміни до законодавства щодо посилення покарання за "кнопкодавство".