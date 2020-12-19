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19 грудня 2020, 17:40 134

Суд виправдав ексчиновника міськради Львова у справі Грибовицької трагедії

19 грудня 2020, 17:40 134
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Внаслідок зсуву на полігоні загинули троє пожежних та зник безвісти комунальник
Внаслідок зсуву на полігоні загинули троє пожежних та зник безвісти комунальник
Фото: ДСНС
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Галицький районний суд Львова виправдав колишнього начальника управління житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Юрія Гольця, якого звинувачували у службовій недбалості після пожежі та загибелі людей на Львівському сміттєвому полігоні у 2016 році.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.

Відомо, що вирок було винесено 14 грудня і внесено до реєстру 18 грудня.

За звинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), визнати невинним і виправдати", – йдеться в тексті вироку.

Прокуратура вимагала визнати Гольця винним у тому, що він не вживав заходів для забезпечення стійкості полігону твердих побутових відходів, що призвело до загибелі трьох пожежників і зникнення співробітника комунального підприємства.

Колегія суддів дійшла висновку, що звинувачення щодо Юрія Гольца не знайшли свого підтвердження.

Також суд виправдав Гольця від звинувачень у тому, що він своїми діями завдав матеріальних збитків на загальну суму 1,331 млн грн. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року під час гасіння пожежі на львівському міському полігоні твердих побутових відходів стався зсув, внаслідок якого загинули троє пожежників. Також безвісти пропав працівник КП "Збиранка", якого пізніше визнали загиблим у судовому порядку.

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