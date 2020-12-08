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08 грудня 2020, 16:21 37

Євросоюз похвалив Україну за успішне проведення децентралізації

08 грудня 2020, 16:21 37
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Фото: із відкритих джерел
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Директор зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Люк Девінь, який відповідає за Східне партнерство, заявив, що Україна успішно впоралася з проведенням реформи децентралізації.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає RegioNews.

Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації, розпочала земельну реформу. Однак Люк Девінь також наголосив і на негативних тенденціях, які ЄС спостерігає в Україні. Це рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування", - йдеться у повідомленні.

За словами представника Євросоюзу, судова система в Україні залишається надзвичайно важливою сферою для реформування.

Девінь підкреслив, що в Україні також багато викликів, пов’язаних із боротьбою з корупцією.

Нагадаємо, у Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації.

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