Євросоюз похвалив Україну за успішне проведення децентралізації
Директор зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Люк Девінь, який відповідає за Східне партнерство, заявив, що Україна успішно впоралася з проведенням реформи децентралізації.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає RegioNews.
Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації, розпочала земельну реформу. Однак Люк Девінь також наголосив і на негативних тенденціях, які ЄС спостерігає в Україні. Це рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування", - йдеться у повідомленні.
За словами представника Євросоюзу, судова система в Україні залишається надзвичайно важливою сферою для реформування.
Девінь підкреслив, що в Україні також багато викликів, пов’язаних із боротьбою з корупцією.
Нагадаємо, у Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації.