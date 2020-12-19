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19 декабря 2020, 17:40 141

Суд оправдал экс-чиновника горсовета Львова по делу Грибовицкой трагедии

19 декабря 2020, 17:40 141
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Вследствие оползня на полигоне погибли трое пожарных и пропал без вести коммунальщик
Вследствие оползня на полигоне погибли трое пожарных и пропал без вести коммунальщик
Фото: ГСЧС
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Галицкий районный суд Львова оправдал бывшего начальника управления жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Юрия Гольца, которого обвиняли в служебной халатности после пожара и гибели людей на Львовском мусорном полигоне в 2016 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственный реестр судебных решений, передает RegioNews.

Известно, что приговор был вынесен 14 декабря и внесены в реестр 18 декабря.

По обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), признать невиновным и оправдать", - говорится в тексте приговора.

Прокуратура требовала признать Гольца виновным в том, что он не принимал мер для обеспечения устойчивости полигона твердых бытовых отходов, что привело к гибели трех пожарных и исчезновения сотрудника коммунального предприятия.

Коллегия судей пришла к выводу, что обвинения в отношении Юрия Гольца не нашли своего подтверждения.

Также суд оправдал Гольца от обвинений в том, что он своими действиями нанес материальный ущерб на общую сумму 1,331 млн грн. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, 30 мая 2016 года во время тушения пожара на львовском городском полигоне твердых бытовых отходов произошел оползень, в результате которого погибли трое пожарных. Также без вести пропал работник КП "Збиранка", которого позже признали погибшим в судебном порядке.

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