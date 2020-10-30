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В Новгород-Сіверську проведуть повторні вибори мера, - ОПОРА
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30 жовтня 2020, 14:58 6

В Новгород-Сіверську проведуть повторні вибори мера, - ОПОРА

30 жовтня 2020, 14:58 6
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Виборчий процес розпочнеться з самого початку
Виборчий процес розпочнеться з самого початку
Фото: flickr
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Міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. У місті будуть повторні вибори.

Як передає RegioNews, про це повідомила в коментарі "РБК-Україна" голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Це місто з чисельністю виборців до 75000. Відповідно, ТВК повинна встановити результати виборів. Якщо переможцем є померла особа, то після отримання свідоцтва про смерть, комісія протягом 10 днів повинно оголосити повторні вибори", - сказала вона.

Виборчий процес розпочнеться з самого початку, додала Айвазовська.

Нагадаємо, міський голова міста Новгород-Сіверський, що у Чернігівській області, Олег Бондаренко помер у віці 47 років від COVID-19.

ОПОРА вибори мер коронавірус смерті
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