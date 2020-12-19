10:21  19 декабря
В Украине почти 12 тыс новых случаев COVID-19, количество выздоровевших выросло
11:57  19 декабря
Кернесу хотят присвоить статус почетного гражданина Харькова
10:09  19 декабря
На Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины"
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2020, 17:02 136

Выборы мэра Новгорода-Северского пройдут 17 января, зарегистрировались 8 кандидатов

19 декабря 2020, 17:02 136
Читайте також українською мовою
Прием заявлений от кандидатов на должность мэра завершился 17 декабря
Прием заявлений от кандидатов на должность мэра завершился 17 декабря
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В повторных выборах главы Новгород-Северского городского совета, которые состоятся 17 января, будут участвовать 8 кандидатов.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя председателя Новгород-Северской городской ТИК Сергея Йожикова, передает RegioNews.

По его словам, прием заявлений от кандидатов на должность мэра завершился 17 декабря. Двое из них принимали участие в выборах 25 октября.

Это экс-глава Новгород-Северского районного совета Вячеслав Кауфман (партия "Наш край") и Виктор Кропот - заместитель председателя райгосадминистрации, от "Слуги народа".

Кауфман во время местных выборов занял второе место, получив 2 364 голоса избирателей, против 2 931 голоса за переизбранного на второй срок Олега Бондаренко, который позже умер от коронавируса.

Напомним, 30 октября от коронавируса умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко, его должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов 25 октября.

В тот же день ОПОРА заявила, что в Новгород-Северске проведут повторные выборы мэра.

Черниговская область Местные выборы голосование коронавирус мэр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Минздрав направил в регионы 260 тысяч быстрых тестов на COVID-19
19 декабря 2020, 15:12
Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на коронавирус - Степанов
19 декабря 2020, 12:35
Кернесу хотят присвоить статус почетного гражданина Харькова
19 декабря 2020, 11:57
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Все публикации »
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Все блоги »