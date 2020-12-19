Выборы мэра Новгорода-Северского пройдут 17 января, зарегистрировались 8 кандидатов

Прием заявлений от кандидатов на должность мэра завершился 17 декабря

Прием заявлений от кандидатов на должность мэра завершился 17 декабря

Фото: из открытых источников

В повторных выборах главы Новгород-Северского городского совета, которые состоятся 17 января, будут участвовать 8 кандидатов.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя председателя Новгород-Северской городской ТИК Сергея Йожикова, передает RegioNews.

По его словам, прием заявлений от кандидатов на должность мэра завершился 17 декабря. Двое из них принимали участие в выборах 25 октября.

Это экс-глава Новгород-Северского районного совета Вячеслав Кауфман (партия "Наш край") и Виктор Кропот - заместитель председателя райгосадминистрации, от "Слуги народа".

Кауфман во время местных выборов занял второе место, получив 2 364 голоса избирателей, против 2 931 голоса за переизбранного на второй срок Олега Бондаренко, который позже умер от коронавируса.

Напомним, 30 октября от коронавируса умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко, его должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов 25 октября.

В тот же день ОПОРА заявила, что в Новгород-Северске проведут повторные выборы мэра.