У Мінекономіки сказали, коли ФОПам почнуть виплачувати 8 тисяч від держави

Щоб отримати гроші у цьому році, потрібно зареєструватися до 21 грудня

Щоб отримати гроші у цьому році, потрібно зареєструватися до 21 грудня

Фото з відкритих джерел

Виплати 8 тисяч гривень компенсації за карантин ФОПам та найманим працівникам розпочнуться 21 грудня 2020 року.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінекономіки. Так, за його словами, щоб отримати гроші у цьому році, потрібно зареєструватися до цієї дати. "Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - сказав міністр. Нагадаємо, з 14 грудня Кабмін почав прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.

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