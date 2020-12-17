Зеленський створює коордраду для вирішення проблем мікробізнесу

Це буде дорадчий орган, який має напрацювати законодавчі зміни

Це буде дорадчий орган, який має напрацювати законодавчі зміни

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

До цього дорадчого органу при Президентові України увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента України.

Очолить координаційну раду Андрій Єрмак й особисто модеруватиме діалог з представниками підприємців. За його словами, в результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФОПи, які вже другу ніч ночували на Майдані, заявляли, що акція протесту на Майдані зупинятися не буде.