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18 грудня 2020, 16:42 5

Зеленському передали на підпис закони про відновлення повноважень НАЗК

18 грудня 2020, 16:42 5
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Раніше їх підписав спікер парламенту Дмитро Разумков
Раніше їх підписав спікер парламенту Дмитро Разумков
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, необхідні для відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і направив їх на підпис президентові.

Про це свідчить інформація на офіційному вебпорталі Верховної Ради, пише RegioNews.

Так, закони "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції" (№4470) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України" (№4471) повернуто з підписом голови Верховної Ради 17 грудня.

18 грудня їх направлено на підпис президентові Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 15 грудня Рада підтримала законопроєкт про відновлення роботи НАЗК. Того ж дня нардепи схвалили механізм фіксації адмінпорушень суддями КСУ.

НАЗК спікер Верховна Рада президент парламент
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