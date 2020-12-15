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15 грудня 2020, 13:36 5

Рада схвалила механізм фіксації адмінпорушень суддями КСУ

15 грудня 2020, 13:36 5
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Цей документ також відновлює повноваження Національного агентства по запобіганню корупції
Цей документ також відновлює повноваження Національного агентства по запобіганню корупції
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада схвалила механізм вручення суддям протоколів про адміністративні правопорушення. Цей документ також відновлює повноваження Національного агентства по запобіганню корупції.

Як пише RegioNews, за документ проголосував 321 нардеп.

Законопроєкт №4471 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У документі прописали особливості вручення протоколів про адміністративні правопорушення суддям.

Основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. Відповідно до закону, судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або глави Конституційного суду - для судді цього суду.

Однак якщо НАЗК не отримало у встановлені терміни пояснення судді, воно може передавати документи на розгляд до суду.

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала законопроєкт про відновлення роботи НАЗК.

Україна судді закон НАЗК законопроєкт
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