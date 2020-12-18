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18 декабря 2020, 16:42 5

Зеленскому передали на подпись законы о возобновлении полномочий НАПК

18 декабря 2020, 16:42 5
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Раньше их подписал спикер парламента Дмитрий Разумков
Раньше их подписал спикер парламента Дмитрий Разумков
Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, необходимые для возобновления полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) и направил их на подпись президенту.

Об этом свидетельствует информация на официальном веб-портале Верховной Рады, пишет RegioNews.

Так, законы "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции" (№4470) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины" (№4471) возвращено с подписью председателя Верховной Рады 17 декабря.

18 декабря их направлено на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК. В тот же день нардепы одобрили механизм фиксации админнарушений судьями КСУ.

НАПК спикер Верховная Рада президент парламент
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