Зеленскому передали на подпись законы о возобновлении полномочий НАПК

Раньше их подписал спикер парламента Дмитрий Разумков

Раньше их подписал спикер парламента Дмитрий Разумков

Фото из открытых источников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, необходимые для возобновления полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) и направил их на подпись президенту.

Об этом свидетельствует информация на официальном веб-портале Верховной Рады, пишет RegioNews.

Так, законы "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции" (№4470) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины" (№4471) возвращено с подписью председателя Верховной Рады 17 декабря.

18 декабря их направлено на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК. В тот же день нардепы одобрили механизм фиксации админнарушений судьями КСУ.