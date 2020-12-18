Зеленскому передали на подпись законы о возобновлении полномочий НАПК
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, необходимые для возобновления полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) и направил их на подпись президенту.
Об этом свидетельствует информация на официальном веб-портале Верховной Рады, пишет RegioNews.
Так, законы "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции" (№4470) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины" (№4471) возвращено с подписью председателя Верховной Рады 17 декабря.
18 декабря их направлено на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК. В тот же день нардепы одобрили механизм фиксации админнарушений судьями КСУ.