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17 грудня 2020, 20:39 90

Передача майна тергромадам має відбутися швидко і безболісно - голова Полтавської ОДА Синєгубов

17 грудня 2020, 20:39 90
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Цей процес буде координувати облдержадміністрація 
Цей процес буде координувати облдержадміністрація 
Фото: adm-pl.gov.ua
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Процес реорганізації районних державних адміністрацій і передачу комунального майна територіальним громадам в Полтавській області буде контролювати робоча група, створення якої ініціював голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Про це повідомляється на сайті облдержадміністрації, передає RegioNews.

Він розповів, що профільний закон прийняла Верховна Рада і підписав президент, і зараз дуже гостро стоїть питання наступного кроку децентралізації – передачі майна.

Облдержадміністрація координуватиме цю діяльність. Створена робоча група має оперативно вирішувати проблемні питання. Розуміємо, що їх багато, тож постійно комунікуватимемо. Щотижня проводимо тематичні наради із профільним міністерством. Передача майна територіальним громадам має відбутися швидко й безболісно”, - сказав Олег Синєгубов.

За словами директора юридичного департаменту облдержадміністрації Андрія Олефіра, у законі про добровільне об'єднання територіальних громад передбачали, що передачу сільським, селищним та міським радам об'єктів, що перебувають на балансі й закріплені за районними радами, потрібно вже давно було почати.

Ініціатором процесу має бути приймаюча сторона. Крім того, необхідно досягнути консенсусу, щоб відповідні рішення не ухвалювалися наосліп. Відповідно до закону №1009 діє публічне правонаступництво. Тож якщо райради, які втратили повноваження, не встигли доти передати майно, то цю функцію здійснюють із набуттям відповідного статусу новообрані ради. Майно може передаватися як рухоме, так і нерухоме, а також цілісні майнові комплекси”, - розповів він.

Олег Синєгубов також наголосив, що порушення порядку передачі майна може спричинити проблеми у фінансуванні по відповідних установах.

Процес передачі комунального майна територіальним громадам дуже важливий. Потрібно спільно шукати шляхи і рішення, як його реалізувати. На перший погляд, у деяких випадках впираємося в процедурні, юридичні перепони, але маємо розуміти, що стоїть на кону. Щоб не виникло ситуації, що з 1 січня заклади залишаться без джерел фінансування. Тож необхідно вжити всіх заходів і знайти необхідну комунікацію між районними радами територіальними громадами, щоб ці рішення були ухвалені”, – додав заступник голови ОДА Євген Греков.

Нагадаємо, влада Полтавщини хоче додатково оснастити киснем 900 ліжок, нині 1137 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню.

ОТГ Полтава Олег Синєгубов Полтавська область ОДА Нарада
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