Передача имущества теробщинам должна пройти быстро и безболезненно - глава Полтавской ОГА Синегубов

Этот процесс будет координировать облгосадминистрация

Этот процесс будет координировать облгосадминистрация

Фото: adm-pl.gov.ua

Процесс реорганизации районных государственных администраций и передачу коммунального имущества территориальным общинам в Полтавской области будет контролировать рабочая группа, создание которой инициировал председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации, передает RegioNews.

Он рассказал, что профильный закон приняла Верховная Рада и подписал президент, и сейчас очень остро стоит вопрос следующего шага децентрализации - передачи имущества.

Облгосадминистрация будет координировать эту деятельность. Создана рабочая группа должна оперативно решать проблемные вопросы. Понимаем, что их много, поэтому постоянно будем коммуницировать. Еженедельно проводим тематические совещания с профильным министерством. Передача имущества территориальным общинам должна произойти быстро и безболезненно", - сказал Олег Синегубов.

По словам директора юридического департамента облгосадминистрации Андрея Олефира, в законе о добровольном объединении территориальных общин предусмотрели, что передачу сельским, поселковым и городским советам объектов, которые находятся на балансе и закреплены за районными советами, нужно уже давно было начать.

Инициатором процесса должна быть принимающая сторона. Кроме того, необходимо достичь консенсуса, чтобы соответствующие решения не принимались вслепую. Согласно закону №1009 действует публичное правопреемство. Поэтому если райсоветы, которые потеряли полномочия, не успели передать имущество, то эту функцию осуществляют с приобретением соответствующего статуса новоизбранные советы. Имущество может передаваться как движимое, так и недвижимое, а также целостные имущественные комплексы", - рассказал он.

Олег Синегубов также отметил, что нарушение порядка передачи имущества может вызвать проблемы в финансировании по соответствующим учреждениях.

Процесс передачи коммунального имущества территориальным общинам очень важен. Нужно совместно искать пути и решения, как его реализовать. На первый взгляд, в некоторых случаях упираемся в процедурные, юридические преграды, но должны понимать, что стоит на кону. Чтобы не возникло ситуации, что с 1 января заведения останутся без источников финансирования. Поэтому необходимо принять все меры и найти необходимую коммуникацию между районными советами территориальными общинами, чтобы эти решения были приняты", - добавил заместитель главы ОГА Евгений Греков.

Напомним, власти Полтавщины хотят дополнительно оснастить кислородом 900 коек, сейчас 1137 кроватей обеспечены централизованной подачей кислорода.