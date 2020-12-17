Головою РДА на Житомирщині призначили колишнього слідчого
Президент України Володимир Зеленський призначив Артема Майданика головою Овруцької райдержадміністрації.
Як повідомляє RegioNews, відповідне розпорядження від 16 грудня 2020 року оприлюднене на сайті президента.
Призначити Майданика Артема Олександровича головою Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в документі.
Відповідно до біографії Майданика, зазначеної на сайті Коростенської РДА, до призначення на цю посаду він рік пропрацював заступником голови Коростенської РДА, а до цього був слідчим в Коростенському відділі поліції, звільнився з ГУНП 13 грудня 2019 року.
Також відомо, що Майданик проживає в Коростені, де з 2009 року має власну квартиру і є головою Коростенської міської федерації кіокушинкай-карате.
Окрім того, 16 грудня президент двома іншими розпорядженнями звільнив Володимира Валюка з посади голови Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області та Геннадія Хорошуна з посади голови Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області.
Нагадаємо, 16 грудня Кабмін погодив призначення двох заступників голови Житомирської ОДА.