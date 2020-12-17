Головою РДА на Житомирщині призначили колишнього слідчого

Також президент звільнив двох голів РДА в інших областях

Також президент звільнив двох голів РДА в інших областях

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RegioNews, відповідне розпорядження від 16 грудня 2020 року оприлюднене на сайті президента.

Призначити Майданика Артема Олександровича головою Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в документі.

Відповідно до біографії Майданика, зазначеної на сайті Коростенської РДА, до призначення на цю посаду він рік пропрацював заступником голови Коростенської РДА, а до цього був слідчим в Коростенському відділі поліції, звільнився з ГУНП 13 грудня 2019 року.

Також відомо, що Майданик проживає в Коростені, де з 2009 року має власну квартиру і є головою Коростенської міської федерації кіокушинкай-карате.

Окрім того, 16 грудня президент двома іншими розпорядженнями звільнив Володимира Валюка з посади голови Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області та Геннадія Хорошуна з посади голови Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області.

Нагадаємо, 16 грудня Кабмін погодив призначення двох заступників голови Житомирської ОДА.