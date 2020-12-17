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17 декабря 2020, 18:48 39

Рада урегулировала создание в теробщинах военно-гражданских администраций

17 декабря 2020, 18:48 39
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Их будут создавать при невозможности проведения местных выборов в ОТГ
Их будут создавать при невозможности проведения местных выборов в ОТГ
Фото: flickr
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Верховная Рада Украины сегодня, 17 декабря определила условия создания военно-гражданских администраций, депутаты поддержали проект закона №3913 во втором чтении.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

За документ проголосовали 265 народных депутатов.

Отныне военно-гражданские администрации могут создаваться в объединенных территориальных общинах.

Также ВЦА могут быть созданы в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, которая должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

ОТГ закон Верховная Рада законопроект ВГА
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