Рада урегулировала создание в теробщинах военно-гражданских администраций

Их будут создавать при невозможности проведения местных выборов в ОТГ

Их будут создавать при невозможности проведения местных выборов в ОТГ

Фото: flickr

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

За документ проголосовали 265 народных депутатов.

Отныне военно-гражданские администрации могут создаваться в объединенных территориальных общинах.

Также ВЦА могут быть созданы в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, которая должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.