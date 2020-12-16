Головний митник Рябікін спростував інформацію про відставку
Він припускає, що хтось зацікавлений у його звільненні
Він припускає, що хтось зацікавлений у його звільненні
Голова Державної митної служби Павло Рябікін спростував інформацію про те, що він подав заяву про звільнення.
Про це чиновник повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Мабуть, комусь дуже хочеться, що б я швидше пішов ... але прийдеться потерпіти", - написав Рябікін.
Нагадаємо, 18 листопада Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна, який з 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".
16 грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що голова Державної митної служби Павло Рябікін написав заяву про відставку за власним бажанням.
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