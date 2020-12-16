Головний митник Рябікін спростував інформацію про відставку

Він припускає, що хтось зацікавлений у його звільненні

Він припускає, що хтось зацікавлений у його звільненні

Фото: із відкритих джерел

Голова Державної митної служби Павло Рябікін спростував інформацію про те, що він подав заяву про звільнення.

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