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16 грудня 2020, 21:55 7

Головний митник Рябікін спростував інформацію про відставку

16 грудня 2020, 21:55 7
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Він припускає, що хтось зацікавлений у його звільненні
Він припускає, що хтось зацікавлений у його звільненні
Фото: із відкритих джерел
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Голова Державної митної служби Павло Рябікін спростував інформацію про те, що він подав заяву про звільнення.

Про це чиновник повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Мабуть, комусь дуже хочеться, що б я швидше пішов ... але прийдеться потерпіти", - написав Рябікін.

Нагадаємо, 18 листопада Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна, який з 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".

16 грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що голова Державної митної служби Павло Рябікін написав заяву про відставку за власним бажанням.

Павло Рябікін митниця звільнення ЗМІ відставка
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