Главный таможенник Рябикин опроверг информацию об отставке
Он предполагает, что кто-то заинтересован в его увольнении
Он предполагает, что кто-то заинтересован в его увольнении
Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг информацию о том, что он подал заявление об увольнении.
Об этом чиновник сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Видимо кому-то очень хочется, что бы я побыстрее ушёл... но прийдется потерпеть", - написал Рябикин.
Напомним, 18 ноября Кабмин назначил новым председателем таможенной службы Павла Рябикина, который с 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".
16 декабря в СМИ появилась информация, что глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об отставке по собственному желанию.
Рада не будет голосовать за увольнение Абрамовского на этой неделе - нардепВсе новости »
16 декабря 2020, 21:25Глава таможенной службы ушел в отставку через месяц после назначения - СМИ
16 декабря 2020, 20:20Экс-глава Гослекслужбы Пасечник опроверг слухи о своем вероятном назначении министром здравоохранения
16 декабря 2020, 16:23
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет