Главный таможенник Рябикин опроверг информацию об отставке

Он предполагает, что кто-то заинтересован в его увольнении

Он предполагает, что кто-то заинтересован в его увольнении

Фото: из открытых источников

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг информацию о том, что он подал заявление об увольнении.

.