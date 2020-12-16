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16 декабря 2020, 21:55 3

Главный таможенник Рябикин опроверг информацию об отставке

16 декабря 2020, 21:55 3
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Он предполагает, что кто-то заинтересован в его увольнении
Он предполагает, что кто-то заинтересован в его увольнении
Фото: из открытых источников
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Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг информацию о том, что он подал заявление об увольнении.

Об этом чиновник сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Видимо кому-то очень хочется, что бы я побыстрее ушёл... но прийдется потерпеть", - написал Рябикин.

Напомним, 18 ноября Кабмин назначил новым председателем таможенной службы Павла Рябикина, который с 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

16 декабря в СМИ появилась информация, что глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об отставке по собственному желанию.

Павел Рябикин таможня увольнение СМИ отставка
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