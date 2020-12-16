Ексглава Держлікслужби Пасічник спростував чутки про своє ймовірне призначення міністром охорони здоров'я

Заявив, що нікуди не збирається - працює там, де працює і щасливий з цього приводу

Заявив, що нікуди не збирається - працює там, де працює і щасливий з цього приводу

Фото з відкритих джерел

Михайло Пасічник на чутки про своє ймовірне призначення на міністерську посаду відреагував з гумором і порадив «комбінаторам» зайнятися справою.

Про це ексглава Держлікслужби написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews. Колишній глава Держлікслужби Михайло Пасічник з гумором відреагував на чутки про можливе призначення його на посаду міністра охорони здоров'я. Сьогодні із подивом дізнався, що я, виявляється, "збираюся" на посаду міністра охорони здоров'я. Смішні люди, ось чесне слово. Пам'ятаєте, що роблять коти, коли їм зайнятися нічим? Так ось, тут ситуація подібна. Великі комбінатори, які займаються віртуальними розстановками членів уряду у своїй голові - займіться краще справою. Якщо заняття котів вам не підходить, вийдіть на вулицю, приберіть лід, купіть у крайньому випадку оселедця і спробуйте поморочити йому голову, - написав Пасічник. Він також попросив журналістів перевіряти подібну інформацію. Особливе прохання до журналістів, схильним до всіх на світі конспірологічних версій: зателефонуйте, уточніть, а не пишіть відверту нісенітницю. І так, я нікуди не збираюся - працюю там, де працюю і щасливий з цього приводу! А найголовніше - будьте всі здорові, - написав він. Сегодня с удивлением узнал, что я, оказывается, "собираюсь" на должность Министра здравоохранения)))) смешные люди, вот... Posted by Михаил Пасечник on Wednesday, December 16, 2020 Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто з міністрів - головні кандидати на виліт у той час як доля міністра охорони здоров’я Максима Степанова залишається під величезним питанням.

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