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16 грудня 2020, 11:29 630

Протест ФОПів: на Майдані збільшується кількість мітингувальників

16 грудня 2020, 11:29 630
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Протестуючі планують стояти в центрі столиці поки не будуть прийняті їх вимоги
Протестуючі планують стояти в центрі столиці поки не будуть прийняті їх вимоги
Фото: Країна
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У Києві на Майдані Незалежності учасники акції на підтримку малих та середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продовжують мітингувати. Вони очікують прибуття більшої кількості підприємців з областей.

Про це передає RegioNews з посиланням на Strana.ua.

Деякі учасники акції провели всю ніч на Майдані Незалежності і зараз на місці перебувають близько 100 осіб.

Вночі у нас були труднощі з тим, щоб доставити сюди їжу, воду і генератор для озвучки. Поліція жорстко блокувала всі наші спроби доставити сюди хоча б якусь частину продовольства і техніки. У нашому автомобілі з озвучкою закінчився бензин, він поїхав заправитися, але зараз поліція заблокувала цей автомобіль і він не може до нас під'їхати",- розповів організатор протестів ФОП Сергій Доротич.

Відзначається, що люди планують стояти поки не будуть прийняті їхні вимоги.

Ми чекаємо підтримку з регіонів від інших організацій",- розповів він.

Вздовж Майдану курсують нацгвардійці. Біля проїжджої частини чергують декілька десятків поліцейських.

Протестувальники встановили кілька наметів. Але вони носять умовний характер. У них нічого немає.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.

ВР митинг Майдан протести акція підприємці
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