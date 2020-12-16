Нардепи проголосували за створення єдиної судової системи

Підтримали ініціативу 250 народних обранців

Підтримали ініціативу 250 народних обранців

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №3985 щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Ради.

Так, законопроєктом передбачається внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

Передбачається, що створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюється поетапно. ЄСІТС - це організаційно-технічна система, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні.

Окремі підсистеми чи модулі ЄСІТС починають функціонувати за кожним етапом за 30 днів з дня опублікування оголошення Вищою радою правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми чи модуля Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Окрім того, підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому зміни в закон "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі