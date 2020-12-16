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Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба
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16 грудня 2020, 11:49 10

Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба

16 грудня 2020, 11:49 10
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За відповідну постанову проголосував 251 народний депутат
За відповідну постанову проголосував 251 народний депутат
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада сьогодні, 16 грудня, постановою №4498 звільнила Сергія Бессараба з посади голови Міністерства у справах ветеранів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на парламентський телеканал "Рада".

Прийняти відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади міністра України у справах ветеранів", - йдеться в тексті постанови.

"За" документ проголосував 251 нардеп.

Відомо, що Бессараб подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку зі станом здоров'я. У залі Верховної Ради він не був присутній.

Як раніше повідомлялося, на посаду міністра ветеранів можуть призначити генерал-майора Юлію Лапутіну.

ВР міністр ветерани Міністерство посада Постанова
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