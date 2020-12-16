Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба
За відповідну постанову проголосував 251 народний депутат
За відповідну постанову проголосував 251 народний депутат
Верховна Рада сьогодні, 16 грудня, постановою №4498 звільнила Сергія Бессараба з посади голови Міністерства у справах ветеранів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на парламентський телеканал "Рада".
Прийняти відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади міністра України у справах ветеранів", - йдеться в тексті постанови.
"За" документ проголосував 251 нардеп.
Відомо, що Бессараб подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку зі станом здоров'я. У залі Верховної Ради він не був присутній.
Як раніше повідомлялося, на посаду міністра ветеранів можуть призначити генерал-майора Юлію Лапутіну.
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