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16 декабря 2020, 16:23 93

Экс-глава Гослекслужбы Пасечник опроверг слухи о своем вероятном назначении министром здравоохранения

16 декабря 2020, 16:23 93
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Заявил, что никуда не собирается - работает там, где работает и счастлив по этому поводу
Заявил, что никуда не собирается - работает там, где работает и счастлив по этому поводу
Фото из открытых источников
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Михаил Пасечник на слухи о своем вероятном назначении на министерский пост отреагировал с юмором и посоветовал «комбинаторам» заняться делом.

Об этом экс-глава Гослекслужбы написал своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Бывший глава Гослекслужбы Михаил Пасечник с юмором отреагировал на слухи о возможном назначении его на должность министра здравоохранения.

Сегодня с удивлением узнал, что я, оказывается, "собираюсь" на должность министра здравоохранения. Смешные люди, вот честное слово. Помните, что делают коты, когда им заняться нечем? Так вот, здесь ситуация подобная. Великие комбинаторы, которые занимаются виртуальными расстановками членов правительства в своей голове - займитесь лучше делом. Если занятие котов вам не подходит, выйдите на улицу, уберите лед, купите в крайнем случае селедки и попробуйте поморочить ей голову, - написал Пасечник.

Он также попросил журналистов проверять подобную информацию.

Особая просьба к журналистам, склонным ко всем на свете конспирологическим версиям: позвоните, уточните, а не пишите откровенную чушь. И да, я никуда не собираюсь - работаю там, где работаю и счастлив по этому поводу! А самое главное - будьте все здоровы, - написал он.

Сегодня с удивлением узнал, что я, оказывается, "собираюсь" на должность Министра здравоохранения)))) смешные люди, вот...

Posted by Михаил Пасечник on Wednesday, December 16, 2020

Напомним, ранее сообщалось, кто из министров - главные кандидаты на вылет в то время как судьба министра здравоохранения Максима Степанова остается под огромным вопросом.

Минздрав министр отставка назначение фейк
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