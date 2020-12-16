С сегодняшнего дня директор НАБУ Сытник нелегитимный на своей должности
Сегодня, 16 декабря, вступает в силу решение Конституционного суда Украины относительно неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение Конституционного суда Украины.
Отмечается, что сегодня истек трехмесячный срок, отведенный Конституционным Судом для урегулирования ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро и его директора.
Так, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В мае 2020 года в КСУ поступило соответствующее представление 51 народного депутата относительно конституционности Указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
В свою очередь в Нацбюро заявили, что "факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий" Сытника и не означает его освобождения.
Также ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что после 16 декабря, когда вступит в силу решение Конституционного суда относительно отмены нормы профильного закона в части назначения президентом директора НАБУ, бюро продолжит работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что Разумков считает, что для урегулирования вопроса о назначении директора НАБУ необходимо будет вносить изменения в Конституцию или законодательства.