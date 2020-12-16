С сегодняшнего дня директор НАБУ Сытник нелегитимный на своей должности

У власти было три месяца на решение вопроса неконституционности назначения директора НАБУ

У власти было три месяца на решение вопроса неконституционности назначения директора НАБУ

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение Конституционного суда Украины.

Отмечается, что сегодня истек трехмесячный срок, отведенный Конституционным Судом для урегулирования ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро и его директора.

Так, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В мае 2020 года в КСУ поступило соответствующее представление 51 народного депутата относительно конституционности Указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В свою очередь в Нацбюро заявили, что "факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий" Сытника и не означает его освобождения.

Также ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что после 16 декабря, когда вступит в силу решение Конституционного суда относительно отмены нормы профильного закона в части назначения президентом директора НАБУ, бюро продолжит работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Разумков считает, что для урегулирования вопроса о назначении директора НАБУ необходимо будет вносить изменения в Конституцию или законодательства.