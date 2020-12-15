Боевики пять раз обстреливали украинских военных на Донбассе
В течение текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В начале суток, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Кроме того, под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.
Вражеские выстрелы были неприцельные и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.
В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 73 взрывоопасных предмета.
Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации возле населенного пункта "Шумы".