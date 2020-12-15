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Боевики пять раз обстреливали украинских военных на Донбассе
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15 декабря 2020, 18:53 4

Боевики пять раз обстреливали украинских военных на Донбассе

15 декабря 2020, 18:53 4
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Враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия
Враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия
Фото: flickr
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В течение текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В начале суток, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Кроме того, под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.

Вражеские выстрелы были неприцельные и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 73 взрывоопасных предмета.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации возле населенного пункта "Шумы".

ООС АТО Донбасс обстрелы война сводка штаб
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