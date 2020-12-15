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15 грудня 2020, 12:33 83

На столичних Позняках почався демонтаж будинку, де влітку стався вибух газу

15 грудня 2020, 12:33 83
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Аварійний будинок розбирають за допомогою баштового крана
Фото: Главком
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У Дарницькому районі Києва розпочалися роботи по демонтажу будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де у червні стався вибух газу.

Про це повідомляє "Главком”, передає RegioNews.

Роботи проводять за допомогою баштового крана, робітники розрізають великі бетонні плити. Строк закінчення демонтажу будинку поки що невідомий.

Перед цим у будинку провели зміцнення стін і плит перекриття. Були встановлені додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень при виконанні робіт”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що будівельні відходи будуть розміщені на ділянці на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка. Їх планують переробити і відсортувати.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

Київ вибух газ Позняки Будинок ДСНС
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