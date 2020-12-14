Новоизбранная глава Хмельницкого облсовета приостановила выполнение полномочий

В облсовете сообщили, что будут подавать апелляцию на решение суда

В облсовете сообщили, что будут подавать апелляцию на решение суда

Фото: km-oblrada.gov.ua

Новоизбранная глава Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк приостановила выполнение своих полномочий председателя в связи с решением Хмельницкого окружного административного суда.

Как сообщается на сайте Хмельницкого облсовета, об этом она заявила во время брифинга, передает RegioNews.

Иск с требованием приостановить действие решения об избрании председателем Хмельницкого облсовета Виолетты Лабазюк подал депутат облсовета от партии "За конкретные дела" Вадим Лозовой.

Депутат считает, что при подсчете голосов счетная комиссия учла два бюллетеня с некорректно проставленными отметками.

Во время брифинга Лабазюк заявила, что ее полномочия, как председателя совета, приостановлены, и она рассматривает иски в суд как политическое давление.

Впереди обязательное принятие областного бюджета на 2021 год, а это - ответственность перед нашими избирателями. Но, к сожалению, не все политические силы заинтересованы в конструктивной работе областного совета", - заявила она.

В облсовете сообщили, что будут направлять апелляционную жалобу в Седьмой апелляционный суд, а также будут обращаться в Высший совет правосудия.

Напомним, Суд остановил действие решения об избрании главы Хмельницкого облсовета.

Ранее сообщалось, что депутат от "слуг" судится с Хмельницким облсоветом с требованием признать незаконными и отменить решение сессии совета.

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