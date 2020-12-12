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12 грудня 2020, 17:42 6

МЗС відреагувало на включення "слуг народу" до санкційного списку РФ

12 грудня 2020, 17:42 6
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У відомстві засудили спроби тиску на народних депутатів України
У відомстві засудили спроби тиску на народних депутатів України
Фото: МЗС
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Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані «спеціальні економічні заходи», шляхом включення до списку народних депутатів від партії «Слуга народу».

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій на сайті відомства, пише RegioNews.

МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах, - зазначили у відомстві.

У МЗС наголосили, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.

Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 11 грудня російський уряд ухвалив постанову, якою розширив список громадян України, щодо яких застосовує санкції. До списку потрапила майже вся фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді.

МЗС Росія РФ санкції Слуга народа
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