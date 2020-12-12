МИД отреагировал на включение "слуг народа" в санкционный список РФ

В ведомстве осудили попытки давления на народных депутатов Украины

В ведомстве осудили попытки давления на народных депутатов Украины

Фото: МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения перечня лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры», путем включения в список народных депутатов от партии «Слуга народа».

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном на сайте ведомства, пишет RegioNews.

МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях, - отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, будет прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, - говорится в заявлении.

Напомним, 11 декабря российское правительство приняло постановление, которым расширил список граждан Украины, относительно которых применяет санкции. В список попала почти вся фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде.