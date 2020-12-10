Обмін полоненими заблокований і цього року навряд чи відбудеться — Резніков

За словами віце-прем’єра, ймовірність його проведення до Нового року невелика

За словами віце-прем’єра, ймовірність його проведення до Нового року невелика

Фото: Facebook

Процес обміну полоненими заблокований, але Тристороння контактна група (ТКГ) сподівається, що до кінця року його вдасться зрушити з мертвої точки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час презентації проекту "ІЗОЛЯЦІЯ: must speak", передає RegioNews.

За його словами, цей процес заблокований з вини іншої сторони, і залишається лише надія, що сторонам вдасться його провести найближчим часом.

На інших рівнях у нас йдуть консультації. 16 грудня буде наступне засідання ТКГ, ми кожен раз пропонуємо позачергові засідання ТКГ. Ще рік не закінчився, але сказати, що це відбудеться в цьому році я не можу, це правда", - заявив Резніков.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що Україна за рік виконала усі умови, передбачені зустріччю "нормандських" лідерів.