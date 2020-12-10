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10 декабря 2020, 19:43 28

Обмен пленными заблокирован и в этом году вряд ли произойдет - Резников

10 декабря 2020, 19:43 28
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По словам вице-премьера, вероятность его проведения до Нового года небольшая
По словам вице-премьера, вероятность его проведения до Нового года небольшая
Фото: Facebook
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Процесс обмена пленными заблокирован, но Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) надеется, что до конца года его удастся сдвинуть с мертвой точки.

Об этом сообщил вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время презентации проекта "ИЗОЛЯЦИЯ: must speak", передает RegioNews.

По его словам, этот процесс заблокирован по вине другой стороны, и остается только надежда, что сторонам удастся его провести в ближайшее время.

На других уровнях у нас идут консультации. 16 декабря будет следующее заседание ТКГ, мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания ТКГ. Еще год не закончился, но сказать, что это состоится в этом году я не могу, это правда", - заявил Резников.

Напомним, У Зеленского заявили, что Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей "нормандских" лидеров.

обмен пленных Донбасс ТКГ минские соглашения Алексей Резников
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