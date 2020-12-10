На Донбасі за добу російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед наших військових немає

Бойових втрат серед наших військових немає

Фото з відкритих джерел

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Мар’їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Також противник вів обстріл позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було, - зазначають у штабі.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Окрім цього, саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 95 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом попередньої доби на Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші".