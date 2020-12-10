На Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета.

Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер". Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника.

Також, нашими захисниками виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.

Від початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів противник один раз порушив досягнуті домовленості. Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.