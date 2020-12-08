У Зеленського заявили, що Україна за рік виконала усі умови, передбачені зустріччю "нормандських" лідерів

В Офісі президента вважають, що зробити більше і швидше для реалізації домовленостей можна було б, якби все залежало лише від української сторони

В Офісі президента вважають, що зробити більше і швидше для реалізації домовленостей можна було б, якби все залежало лише від української сторони

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Як пише RegioNews, про це заявила прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу".

За її словами, зробити більше і швидше для реалізації домовленостей можна було б, якби все залежало лише від української сторони

"Проте, попри чутки, які були в ЗМІ щодо того, що Росія відмовляється від участі в нормандському форматі, 7 грудня під час телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ангели Меркель, Росія підтвердила готовність продовжувати роботу в нормандському форматі", - зазначила вона.

Крім того, з посиланням на результати розмови Меркель із Путіним речниця глави української держави додала, що також російська сторона говорить про "готовність до подальшої співпраці в рамках Мінської групи ОБСЄ".

На її думку, це дає певну впевненість і надію на те, що на Сході України настане мир.

Водночас Мендель наголосила, що з часу минулої зустрічі лідерів "нормандської четвірки” у Парижі було повернуло близько 200 полонених, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії та Криму.

Вона додала, що за цей час вдалося досягти домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня і дозволив зберегти вже сотні життів наших військових та цивільних.

Крім того, вона нагадала, що після Паризької зустрічі був відновлений міст біля Станиці Луганської, який дозволив місцевим після років приниження перетинати лінію розмежування в людських умовах; створюються нові пункти розведення сил та засобів, означено локації для можливого гуманітарного розмінування; проведена реконструкція існуючих КПВВ та створені нові в Луганській області, які задумані як справжні сервісні центри.

"Україна зберігає і забезпечує увесь соціальний пакет для своїх громадян з окупованих територій, які можуть отримати усі необхідні соціальні послуги та виконання державою зобов’язань на підконтрольній території (зокрема, це пенсії, інші виплати, питання з документами та інше)”, - запевнила Мендель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли може відбутись зустріч "нормандської четвірки".