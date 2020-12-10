Кравчук заявив, що зараз немає передумов для проведення "нормандського саміту" у 2021 році

Це пов'язано з тим, що Москва не змінює свою позицію

Це пов'язано з тим, що Москва не змінює свою позицію

Фото з відкритих джерел

На сьогодні немає передумов для "нормандської зустрічі" лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в 2021 році. Це пов'язано з тим, що Москва не змінює свою позицію.

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю liga.net заявив глава делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. "Поки що я (передумов, - ред.) не бачу. Поки не бачу тому, що Росія висуває одну і ту ж тему: формально каже "так-так", і радники зустрічаються, щось кажуть. Але фактично зараз Росія каже "нема потреби зустрічатися в "нормандському форматі" тому, що не виконано завдання минулої "нормандської зустрічі" 9 грудня", - зазначив Кравчук. При цьому, за його словами, Україна основні завдання виконала, а Росія не виконує свою частину. "В Парижі цей документ підписав президент Путін. Він його підписав не для України, а для Росії, але не виконує. Вони граються в піжмурки: говорять одне, думають інше, роблять третє", - додав Кравчук. Він наголосив, що сумнівається у відповідальних діях російської сторони, але після зимових свят "ми побачимо, куди рухається політична ситуація". Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що за рік після проведення Паризького саміту лідерів "нормандського формату" Україна виконала всі передбачені зустріччю умови.

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