17:57  10 декабря
Филимонов, который проиграл на выборах мэра Одессы, заболел коронавирусом
13:29  10 декабря
У экс-руководителя Одесского облсовета Сергея Паращенко СБУ проводит обыски
18:17  10 декабря
На Донбассе за сутки российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2020, 19:32 252

В КСУ отреагировали на выводы Венецианской комиссии относительно решения по декларированию

10 декабря 2020, 19:32 252
Читайте також українською мовою
В Конституционном Суде прокомментировали только выгодные для себя выводы комиссии
В Конституционном Суде прокомментировали только выгодные для себя выводы комиссии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Конституционном Суде, который ранее принял решение об отмене электронного декларирования в Украине, отреагировали на срочные выводы Венецианской комиссии относительно этой ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

В КСУ отметили, что Венецианская комиссия отметила необходимость уважения украинской власти к решениям КСУ, несмотря на их неоднозначность.

Венецианская комиссия отметила, что принцип разделения государственной власти заключается, в частности, в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны выполняться", - говорится в заявлении.

Однако в Конституционном Суде никак не прокомментировали выводы о том, что решение КСУ №13-р/2020 не имеет четкой аргументации и содержало конфликт интересов некоторых сторон.

Также в КСУ забыл о заключении комиссии о том, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом.

Напомним, в Венецианской комиссии обнародовали вывод относительно скандального решения КСУ, такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию, считают в комиссии.

КСУ Конституционный суд комиссия решение суд
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ - НАПК
10 декабря 2020, 16:56
Дело Шеремета: суд продолжил рассмотрение при усиленных мерах безопасности
10 декабря 2020, 15:48
Раде рекомендуют принять законы о НАПК и составлении протокола на судей
10 декабря 2020, 15:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »