В КСУ отреагировали на выводы Венецианской комиссии относительно решения по декларированию

В Конституционном Суде прокомментировали только выгодные для себя выводы комиссии

В Конституционном Суде прокомментировали только выгодные для себя выводы комиссии

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В Конституционном Суде, который ранее принял решение об отмене электронного декларирования в Украине, отреагировали на срочные выводы Венецианской комиссии относительно этой ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

В КСУ отметили, что Венецианская комиссия отметила необходимость уважения украинской власти к решениям КСУ, несмотря на их неоднозначность.

Венецианская комиссия отметила, что принцип разделения государственной власти заключается, в частности, в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны выполняться", - говорится в заявлении.

Однако в Конституционном Суде никак не прокомментировали выводы о том, что решение КСУ №13-р/2020 не имеет четкой аргументации и содержало конфликт интересов некоторых сторон.

Также в КСУ забыл о заключении комиссии о том, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом.

Напомним, в Венецианской комиссии обнародовали вывод относительно скандального решения КСУ, такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию, считают в комиссии.