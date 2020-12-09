Полтавська ОДА просить Мінкульт оцінити наслідки пожежі в історичній будівлі

В обласній адміністрації обіцяють спрямувати усі зусилля на збереження та відновлення будівлі

В обласній адміністрації обіцяють спрямувати усі зусилля на збереження та відновлення будівлі

Фото: ДСНС

Влада Полтавщини повідомила у Міністерство культури про пожежу в історичній будівлі на вулиці Соборності, 31 і попросила надати експерта для обстеження постраждалої від вогню будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Департамент культури і туризму ОДА відразу поінформував про пожежу Міністерство культури та інформаційної політики України, так як це пам’ятка національного значення й перебуває на контролі у Мінкультури. Також направили офіційне звернення з проханням надати експерта, який приїде до Полтави з метою проведення повноцінного та якісного обстеження будівлі, надання оцінки заподіяної шкоди”, - йдеться " повідомленні.

За словами заступниці голови ОДА Катерини Рижеченко, область та місто спрямують усі зусилля на збереження та відновлення споруди, яка є складовою ансамблю Круглої площі.

Вона додала, що зараз створюється спеціальна комісія за участю правоохоронців, рятувальників, представники ОДА, прокуратури, міськвиконкому та Мінкультури. Вони розроблять дорожню карту та план заходів щодо подальшого відновлення будівлі.

Також ОДА звернулася до прокуратури, щоб визначити контактну особу для подальших процесуальних дій із метою притягнення до відповідальності винних.

Крім того, облдержадміністрація направила листи в Нацполіцію та ДСНС з проханням надати інформацію про причину пожежі після проведення експертиз.

Нагадаємо, зранку 9 грудня стало відомо, що у Полтаві горить історична будівля: центр перекрито. Пожежа у будівлі-пам'ятці архітектури в центрі Полтаві спалахнула близько четвертої години ранку. Загорілася історична споруда 1810 року будівництва. Загальна площа пожежі склала близько 600 кв м.

Згодом на місці пожежі знайшли тіло людини, за фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження.