В Сумской области в результате админреформы уволят 13 глав РГА

В облгосадминистрации рассказали, куда их могут трудоустроить

В облгосадминистрации рассказали, куда их могут трудоустроить

Фото: из открытых источников

Глава Сумской ОГА Василий Хома провел встречи с главами районов области, народными депутатами и общественностью, чтобы выбрать кандидатов, которые будут представлены на утверждение президенту и возглавят районы, которые созданы в области в результате админреформы.

Об этом Василий Хома сообщил во время пресс-конференции, передает RegioNews.

По его словам, работники районных администраций, которые теряют работу, не окажутся на улице, поскольку уже создаются профильные структурные подразделения, которым необходимы квалифицированные кадры.

Также работников райгосадминистраций могут трудоустроить в объединенные общины.

Вакансий будет даже больше, чем уволенных государственных служащих", - сказал Хома.

Он также напомнил, что по результатам административной реформы, в области создадут 5 укрупненных районов, будут уволены 13 председателей райгосадминистраций.

Напомним, 23 ноября главой Сумской ОГА назначен Василий Хома, соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

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