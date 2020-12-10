17:57  10 декабря
Филимонов, который проиграл на выборах мэра Одессы, заболел коронавирусом
13:29  10 декабря
У экс-руководителя Одесского облсовета Сергея Паращенко СБУ проводит обыски
18:17  10 декабря
На Донбассе за сутки российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2020, 18:40 174

В Сумской области в результате админреформы уволят 13 глав РГА

10 декабря 2020, 18:40 174
Читайте також українською мовою
В облгосадминистрации рассказали, куда их могут трудоустроить
В облгосадминистрации рассказали, куда их могут трудоустроить
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Сумской ОГА Василий Хома провел встречи с главами районов области, народными депутатами и общественностью, чтобы выбрать кандидатов, которые будут представлены на утверждение президенту и возглавят районы, которые созданы в области в результате админреформы.

Об этом Василий Хома сообщил во время пресс-конференции, передает RegioNews.

По его словам, работники районных администраций, которые теряют работу, не окажутся на улице, поскольку уже создаются профильные структурные подразделения, которым необходимы квалифицированные кадры.

Также работников райгосадминистраций могут трудоустроить в объединенные общины.

Вакансий будет даже больше, чем уволенных государственных служащих", - сказал Хома.

Он также напомнил, что по результатам административной реформы, в области создадут 5 укрупненных районов, будут уволены 13 председателей райгосадминистраций.

Напомним, 23 ноября главой Сумской ОГА назначен Василий Хома, соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

Читайте также: Хома Василий. Глава Сумской областной государственной администрации. Досье.

Сумская область ОГА РГА кадры увольнение реформа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА
10 декабря 2020, 16:06
Председатель Днепропетровской ОГА отрицает свое увольнение
10 декабря 2020, 10:32
Полтавская ОГА просит Минкульт оценить последствия пожара в историческом здании
09 декабря 2020, 18:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »