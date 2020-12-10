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10 грудня 2020, 10:32 648

Голова Дніпропетровської ОДА заперечує своє звільнення

10 грудня 2020, 10:32 648
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Працює у звичному режимі
Працює у звичному режимі
Фото з відкритих джерел
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Олександр Бондаренко передасть справи наступникові тільки якщо його звільнення підпише президент.

Про це Олександр Бондаренко заявив у своєму дописі на Facebook, передає RegioNews.

Голова ОДА призначається Президентом України за поданням Кабінету міністрів. Так, подання Кабміну на зміну керівництва області є. Але немає факту підпису його президентом. Якщо таке відбудеться, я передам справи своєму наступнику. Коли будуть інші новини з цього приводу, одразу тут повідомлю, - написав Бондаренко.

За словами Бондаренка, він працює у звичному режимі.

Питання кадрової зміни керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації тут, на місцевому рівні, є питанням #1. Тож,...

Posted by Олександр Бондаренко on Wednesday, December 9, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровську ОДА може знову очолити Валентин Резніченко.

Кабмін призначення президент ОДА Дніпропетровська область
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