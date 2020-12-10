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10 грудня 2020, 15:55 4

У НБУ розповіли, якими можуть бути економічні втрати через локдаун у січні

10 грудня 2020, 15:55 4
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Анонсовані урядом заборони у січні будуть не такі істотні, як навесні 2020 року
Анонсовані урядом заборони у січні будуть не такі істотні, як навесні 2020 року
Рixabay
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Національний банк України прогнозує втрати економіки України на рівні 0,2 в.п. ВВП у зв'язку з посиленням карантину в січні 2021 року. Анонсовані урядом заборони не такі істотні, як навесні 2020 року.

Як інформує RegioNews, про це сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

"Що стосується цього карантину, локдауну, який зараз очікується в січні, лист цих карантинних обмежень не такий жорсткий у порівнянні з тим, що ми бачили навесні. І тому за нашими оцінками нові обмеження призведуть до втрат близько 0,2 процентних пункти річного ВВП наступного року", - сказав він.

Сологуб нагадав, що НБУ прогнозував втрати від карантину вихідного дня, який був введений в листопаді 2020 року, на рівні 0,2 п. п. від ВВП, однак за фактом втрати могли бути і менше. Водночас невизначеність значно погіршила ділові очікування бізнесу, що стало більш значним ударом, ніж сам карантин як такої.

Нагадаємо, 9 грудня уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні - посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.

коронавірус Україна карантин НБУ Нацбанк
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