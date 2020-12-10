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10 грудня 2020, 13:05 9

У Кривому Розі чиновники міськради і підприємці розікрали 6 млн гривень з бюджету

10 грудня 2020, 13:05 9
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Отримане зловмисники згодом легалізували, придбавши дорогі  автомобілі преміумкласу
Отримане зловмисники згодом легалізували, придбавши дорогі  автомобілі преміумкласу
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На Дніпропетровщині правоохоронці розкрили злочинну схему з розкрадання та легалізації коштів. Підозру повідомили посадовцю Криворізької міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Протягом 2019-2020 зловмисники вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт з будівництва та реконструкції об’єктів системи охорони здоров’я та освіти, розташованих на території м. Кривий Ріг.

Керівник одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та директор приватного підприємства залучили до злочину ще 4-х осіб - начальника відділу одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та працівників приватного підприємства. Разом вони необгрунтовано завищили вартість використаних будматеріалів більш ніж удвічі.

Проведено 49 санкціонованих обшуків у робочих кабінетах розпорядників бюджетних коштів, офісних приміщеннях підрядних і проєктних підприємств, постачальників будматеріалів, місцях мешкання учасників групи, їхніх автомобілях і гаражах.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, гроші, комп’ютерну та іншу оргтехніку, що можуть підтверджувати протиправну діяльність учасників групи. Задокументовано 5 фактів розкрадання бюджетних коштів на суму понад 6 мільйонів гривень. Кошти були призначені для реконструкції приміщень під амбулаторії центрів первинної медико-санітарної допомоги та будівництва системи водовідведення однієї із місцевих шкіл.

Отримані кошти зловмисники згодом легалізували шляхом придбання дорогих автомобілей преміумкласу. Автомобілі загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень також вилучені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині викрили схему розкрадання 19 мільйонів на будівництві лікарень і шкіл.

чиновники злочин розкрадання горсовет Кривий Ріг
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