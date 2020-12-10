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10 декабря 2020, 14:30 140

В Кривом Роге объявили дату первой сессии городского совета

10 декабря 2020, 14:30 140
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Во время заседания новоизбранный мэр и депутаты примут присягу
Во время заседания новоизбранный мэр и депутаты примут присягу
Фото: из открытых источников
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Первая сессия новоизбранного городского совета Кривого Рога Днепропетровской области состоится в четверг, 17 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

Созвать первую сессию Криворожского городского совета Криворожского района Днепропетровской области VIII созыва 17 декабря 2020 года в 10.00 в сессионном зале Криворожского городского совета", - говорится в сообщении.

Согласно повестке дня заседания, председатель Криворожской городской ТИК должен информировать горсовет об итогах выборов депутатов и городского головы и объявить постановления о регистрации депутатов.

Также новоизбранный мэр Кривого Рога Константин Павлов и депутаты должны принять присягу и получить удостоверения. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть организационные вопросы.

По результатам местных выборов, наибольшее количество депутатов городского совета получила партия "Блок Вилкула Украинская перспектива" - 19 депутатов, за нее проголосовали 35,19% жителей города.

За партию "Слуга народа" проголосовали 29,63% избирателей, она имеет 16 депутатов. За ОПЗЖ - 16,67%, у нее 9 депутатов. Далее идут "Европейская солидарность" и "Сила людей" - по 9,26% и по 5 депутатов.

Напомним, ЦИК официально объявила победителя выборов в Кривом Роге, кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов получил почти 57% голосов избирателей.

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Стали известны результаты выборов-2020 в Днепропетровской области.

Кривой Рог горсовет сессия депутаты заседание
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