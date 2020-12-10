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10 декабря 2020, 10:32 567

Председатель Днепропетровской ОГА отрицает свое увольнение

10 декабря 2020, 10:32 567
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Работает в привычном режиме
Работает в привычном режиме
Фото из открытых источников
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Александр Бондаренко передаст дела преемнику только если его увольнение подпишет президент.

Об этом Александр Бондаренко заявил в своем сообщении на Facebook, передает RegioNews.

Председатель ОГА назначается Президентом Украины по представлению Кабинета министров. Так, представление Кабмина на смену руководства области есть. Но нет факта подписи его президентом. Если такое произойдет, я передам дела своему преемнику. Когда будут другие новости по этому поводу, сразу здесь сообщу, - написал Бондаренко.

По словам Бондаренко, он работает в привычном режиме.

Питання кадрової зміни керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації тут, на місцевому рівні, є питанням #1. Тож,...

Posted by Олександр Бондаренко on Wednesday, December 9, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Днепропетровскую ОГА может снова возглавить Валентин Резниченко.

Кабмин назначение президент ОГА Днепропетровская область
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