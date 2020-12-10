Председатель Днепропетровской ОГА отрицает свое увольнение

Работает в привычном режиме

Работает в привычном режиме

Фото из открытых источников

Александр Бондаренко передаст дела преемнику только если его увольнение подпишет президент.

Об этом Александр Бондаренко заявил в своем сообщении на Facebook, передает RegioNews.

Председатель ОГА назначается Президентом Украины по представлению Кабинета министров. Так, представление Кабмина на смену руководства области есть. Но нет факта подписи его президентом. Если такое произойдет, я передам дела своему преемнику. Когда будут другие новости по этому поводу, сразу здесь сообщу, - написал Бондаренко.

По словам Бондаренко, он работает в привычном режиме.

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