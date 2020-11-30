Новопризначений голова Миколаївської ОДА назвав головні завдання у своїй роботі

Серед них - приріст податків, збільшення кількості робочих міст та боротьба з пандемією

Серед них - приріст податків, збільшення кількості робочих міст та боротьба з пандемією

Фото: Facebook

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім провів робочу нараду з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, де окреслив основні показники ефективності подальшої роботи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

Є декілька основних показників ефективності, які я ставлю особисто від себе. По-перше це приріст робочих місць та, відповідно приріст податків в бюджети всіх рівнів. По-друге - створення нових підприємств, у тому числі в ОТГ та віддалених районах", - сказав Кім.

Також першочерговим завданням Віталій Кім назвав і боротьбу з пандемією COVID-19.

За його словами, основні зусилля будуть також направлені й на реалізацію програми президента "Велике будівництво" та завершення процесу децентралізації.

Довідка. Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

Нагадаємо, 25 листопада Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА.